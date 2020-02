Nuovo hub portuale Ravenna: le offerte da Torino con partner spagnolo e Salerno con partner belga

In Autorità Portuale a Ravenna sono state aperte ieri 24 febbraio le due buste pervenute per il bando di gara relativo al progetto hub portuale: “Affidamento unitario a contraente generale della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori denominati Hub portuale di Ravenna”. Un’offerta è stata avanzate dal Consorzio stabile Sis Scpa che ha come socio di maggioranza la Inc SpA di Torino e come partner la società spagnola con sede a Madrid Sacyr.

L’altro raggruppamento di imprese fa capo Consorzio Stabile Grandi Lavori con Rcm che ha sede a Salerno e il partner belga Dredging international.

Entrambi i raggruppamenti hanno all’attivo la realizzazione di numerose opere infrastrutturali, sia portuali, che stradali e ferroviarie.

Inizia ora l’esame delle due offerte che porterà ad assegnare i lavori all’inizio dell’estate.

Ricordiamo che il bando di gara per individuare il general contractor prevede un investimento di 235 milioni di euro.