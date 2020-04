Effetto Coronavirus. Marzo da incubo per il Porto di Ravenna: meno 30% nei traffici

Con i dati di marzo (a differenza di febbraio) si sono fatti sentire decisamente le conseguenze della crisi da Coronavirus nei traffici nel Porto di Ravenna. Infatti marzo 2020 ha fatto registrare una decisa flessione sull’anno scorso: meno 30,4% (1.761.883 tonnellate contro le 2.532.490 tonnellate di marzo 2019), portando il disavanzo del primo trimestre del 2020 a un meno 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Gli sbarchi e gli imbarchi del primo trimestre sono stati, rispettivamente, pari a 4.772.742 (- 13,6%) e 816.083 (- 7,2%) tonnellate.

Analizzando le merci per condizionamento, si evince che nel primo trimestre 2020 le merci secche (rinfuse solide e merci varie) sono calate del -16,3% (quasi 710 mila tonnellate in meno), le rinfuse liquide di un più contenuto -1,9% mentre, per le merci unitizzate, quelle in container risultano con un passivo del – 9% e quelle su rotabili del – 8,1%.

Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e prodotti agricoli) ha registrato nel primo trimestre 2020 un calo del – 19% rispetto al primo trimestre 2019, proseguendo il trend negativo dei primi mesi del 2020. In forte calo l’import di cereali (- 356.183 tonnellate), più contenuto quello delle farine di semi oleosi (poco più di 2.500 tonnellate in meno). In controtendenza, invece, i semi oleosi, la cui movimentazione complessiva aumenta nel trimestre del + 16% e gli oli vegetali che aumentano del 15,5%.

I materiali da costruzione, con 994.468 tonnellate movimentate complessivamente nel primo trimestre 2020, hanno registrato un calo dell’8,3% rispetto alla medesima movimentazione dello scorso anno; la flessione è da imputarsi soprattutto al calo delle materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo (- 6,7%).

I prodotti metallurgici, con 1.473.392 tonnellate movimentate complessivamente nel primo trimestre 2020, diminuiscono del 17% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno, in particolare nella movimentazione dei coils (- 18,9%).

In diminuzione nel primo trimestre 2020 anche i prodotti petroliferi (- 2,4%) e i chimici liquidi (- 16,4%).

Per i contenitori, pari a 48.064 TEUs, nel primo trimestre 2020, si sono registrati 4.095 TEUs in meno rispetto ai primi tre mesi del 2019 (- 7,9%).

Segno negativo nel primo trimestre 2020, rispetto il primo trimestre del 2019, infine, sia per i trailer (- 6,8%) che per gli automotive (- 46,5%).