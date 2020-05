Attracco Jolly Vanadio, sindaco De Pascale: “Porto di Ravenna riferimento assoluto per alto Adriatico”

Il 16 maggio 2020 Jolly Vanadio, la nave più imponente mai entrata nel Porto di Ravenna, ha attraccato al Terminal Nord del Gruppo Sapir. L’imbarcazione misura 239 metri di lunghezza (280 con la rampa di poppa estesa) e 37,5 di larghezza ed è appartenente alla flotta della Ignazio Messina, storica compagnia di navigazione genovese.

La Jolly Vanadio è stata varata nel 2015 e rappresenta, insieme alle altre sette unità gemelle di proprietà del Gruppo armatoriale, uno dei fiori all’occhiello della società: queste navi, battenti tutte bandiera italiana, sono le navi Ro-Ro portacontenitori più grandi mai costruite al mondo, sono state progettate interamente in-house, sono dotate delle più sofisticate tecnologie e impianti per la salvaguardia dell’ambiente e, per questo, hanno ottenuto dal RINA la certificazione Greenplus.

Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, si è complimentato pubblicamente per la riuscita delle operazioni in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo causa pandemia Covid-19: “Voglio complimentarmi con gli operatori dei servizi tecnico-nautici del porto di Ravenna che, nonostante il periodo molto delicato che stiamo attraversando, hanno saputo accogliere e gestire con grandissima professionalità l’attracco della Jolly Vinadio, la nave più imponente mai entrata nel nostro porto.

La qualità dei servizi e del lavoro degli operatori dello scalo ravennate dimostrano ancora una volta che il porto di Ravenna è un riferimento assoluto per tutto l’alto Adriatico”.