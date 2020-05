Operazioni di imbarco della Jolly Vanadio al Terminal Nord del Gruppo Sapir

Si stanno svolgendo in perfetta tempistica, dalle 6 di questa mattina 18 maggio, al Terminal Nord del gruppo Sapir al Porto di Ravenna, con la collaborazione della Cooperativa Portuale, le operazioni di imbarco della Jolly Vanadio della flotta Messina, la nave più grande che abbia mai fatto scalo a Ravenna.

L’imbarco comprende un importante lotto di project cargo e di impiantistica di primarie aziende italiane (ABB, SACMI e Boldrocchi Group), grazie alla storica collaborazione della Compagnia Messina con importanti realtà del Freight Forwarding quali R&R Spedizioni Internazionali, Bertling, Italiansped e Zaninoni.

La nave lascerà Ravenna nella mattinata di domani per continuare gli imbarchi dai porti del Mediterraneo Occidentale e poi proseguire la linea regolare verso il Mar Rosso ed il Golfo Arabo.

Alle principali operazioni di imbarco ha assistito, in rappresentanza della società genovese , Paolo Messina, accompagnato dai manager Luca Tirasso e Riccardo Cantelli. La delegazione ha poi visitato, guidata dal Presidente di Sapir e Terminal Nord, Riccardo Sabadini, il principale terminal del Gruppo: Sapir in Darsena San Vitale. Gli ospiti hanno mostrato apprezzamento per le potenzialità dei terminal, con particolare riguardo al nuovo equipment, auspicando di poter continuare, nel prossimo futuro, i rapporti oggi avviati col Gruppo Sapir.