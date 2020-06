Il Porto di Ravenna, la ripartenza. Videoconferenza del Propeller Club con l’Assessore regionale Corsini

Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, in collaborazione con l’Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali (ARSI), con il patrocinio ed il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, ha organizzato per giovedì 11 giugno alle ore 17:00 un incontro in forma di dibattito in videoconferenza sul tema: IL PORTO DI RAVENNA, LA RIPARTENZA. Moderatore Lorenzo Tazzari (giornalista Il Resto del Carlino). Intervento introduttivo di Simone Bassi Presidente del The International Propeller Club Port of Ravenna

Interventi di Danilo Belletti Presidente ARSI e Presidente Confetra E.R. e Andrea Corsini Assessore Regione ai Trasporti dell’Emilia-Romagna. Per collegarsi alla videoconferenza con la piattaforma GoToMeeting dovrete cliccare sul seguente link: PROPELLER – Il Porto di Ravenna – La ripartenza / https://global.gotomeeting.com/join/506144581. È possibile accedere anche tramite telefono: 02 30 57 81 80