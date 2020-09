Porto di Ravenna: luglio a sorpresa con il segno più (1,5%) rispetto al 2019, segnale incoraggiante

A sorpresa, il mese di luglio 2020 fa segnare un piccolo ma confortante segno più nella movimentazione merci del Porto di Ravenna rispetto allo stesso mese del 2019. Tenuto conto della pandemia e della crisi economica conseguente, si tratta di un segnale molto incoraggiante. Naturalmente nel periodo gennaio-luglio 2020 i dati della movimentazione sono ancora con un pesante segno negativo: nei 7 mesi la movimentazione è stata pari a 12.881.903 tonnellate di merce, in calo del 16,8% (2.603.259 tonnellate in meno) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 10.799.842 (-19,0%) e a 2.082.061 (-3,6%) tonnellate. Il mese di luglio, però, ha fatto registrare una movimentazione complessiva pari a 2.158.083 tonnellate, superiore dell’1,5% (32.787 tonnellate in più) rispetto al mese di luglio 2019.

