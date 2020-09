Porto di Ravenna. Trattaroli, nuove aree e nuovo terminal: Mingozzi (TCR) “apprezza gli impegni su logistica e container”

“Le delibere approvate ieri da Consiglio e Giunta comunale, frutto della collaborazione e di comuni impegni con Sapir, rappresentano per il porto un risultato straordinario che garantisce concrete prospettive sia per nuove aree di logistica e di servizio, sia per la progettazione in penisola Trattaroli di un nuovo terminal container che si avvarrà di fondali più adeguati per navi di maggior pescaggio” afferma Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR, terminal container partecipato da Sapir e Contship. “Scelte assunte in parallelo alle risorse che l’Autorità di sistema portuale destinerà a nuove banchine ed ai lavori di escavo dettati dal progetto di Hub portuale, grazie ad una concertazione molto efficace per il futuro del nostro scalo. Non dimentichiamo però, conclude Mingozzi, che questi obiettivi si legano anche ai lavori di manutenzione necessari affinchè la rimozione degli accumuli sia continua ed efficace in tutta l’asta del Candiano, mi permetto di evidenziare in particolare l’importanza degli interventi che richiede il bacino di evoluzione “San Vitale”.