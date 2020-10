Porto di Ravenna: agosto nero per i traffici, meno 23%. Fusignani: supereremo la flessione

I dati di luglio avevano lasciato sperare in una certa ripresa, dopo la fase più nera del lockdown. Ma il + 1,5% nella movimentazione delle merci del Porto di Ravenna è evaporato come neve al sole con le statistiche di agosto che fanno registrare un pesantissimo – 23,2%. L’economia internazionale è ferma e così anche lo scalo ravennate paga un prezzo altissimo.

Nel periodo gennaio-agosto – si legge nelle statistiche elaborate dall’Autorità Portuale di Ravenna – la movimentazione di merci nel porto di Ravenna è stata pari a 14.457.083 tonnellate, in calo del 17,4% (3.051.779 tonnellate in meno) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati rispettivamente pari a 12.052.613 tonnellate (-19,8%) e a 2.404.470 tonnellate (-3,3%). Ma il mese di agosto, in particolare, ha fatto registrare una movimentazione complessiva pari a 1.555.148 tonnellate, inferiore del 23,2% rispetto al mese di agosto 2019.

Fusignani: “Supereremo la flessione da covid-19 e il porto tornerà a pieno regime”

“Il nostro porto – afferma Eugenio Fusignani, vicesindaco e assessore con delega al Porto dopo la pubblicazione dei dati – ha risentito degli effetti del covid-19 registrando nei primo otto mesi dell’anno un calo dei traffici pari al 17,4%, così come risulta dalle statistiche elaborate dall’Autorità portuale. Si tratta di una flessione dovuta all’emergenza sanitaria che ha investito tutti i settori produttivi con vari livelli di compromissione. Tuttavia sono assolutamente ottimista sullo sviluppo che tutta l’area portuale avrà nei prossimi mesi ed anni grazie all’impegno e alla collaborazione tra il Comune e i vari attori istituzionali e non, che operano nello scalo e che portano avanti tutti lo stesso obiettivo di rilancio.”

“Il nostro porto esprime potenzialità notevoli e sono stati predisposti tutte le azioni e gli strumenti necessari per renderle concrete; le attività più recenti riguardano l’approvazione di delibere di giunta e consiglio frutto degli accordi e della concertazione con Sapir per le nuove aree di logistica e di servizio e la progettazione in penisola Trattaroli di un nuovo terminal container che si avvarrà di fondali più adeguati per navi di maggior pescaggio. Dal canto suo l’Autorità Portuale porta avanti il progetto di Hub portuale con l’escavo dei fondali e sta destinando risorse alla realizzazione di nuove banchine. A tutto questo bisogna aggiungere la grande attenzione che la Regione e noi come Comune rivolgiamo al sistema infrastrutturale che riguarda gli assi viari e ferroviari e a tutto il sistema dei collegamenti tra cui quelli determinanti relativi alla E55 con la Ravenna-Mestre e alla Ravegnana. Tutto questo fa parte di quel percorso inarrestabile – conclude Fusignani – che vedrà il nostro scalo qualificare l’offerta e la competitività per puntare a rivestire sempre di più un ruolo di eccellenza nell’ambito della portualità italiana”.