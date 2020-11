Un ciclo di incontri virtuali sul porto di Ravenna: il 19 novembre parla Daniele Rossi, presidente Autorità di Sistema Portuale

Della pandemia da SARS-COV-2 e del COVID-19 non ci siamo purtroppo ancora liberati ed il nostro Governo ha adottato misure stringenti per impedire la diffusione del contagio. L’economia internazionale e nazionale sta subendo e subirà ulteriori inevitabili conseguenze negative, e così anche il settore della portualità e della logistica. Nell’impossibilità di programmare e tenere le nostre abituali riunioni conviviali, il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, con il patrocinio ed il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, ha deciso di organizzare una serie di incontri virtuali con cadenza periodica per tenere alta l’attenzione sulle attività del nostro settore e mantenere salda la coesione della Comunità Portuale ravennate. Il format prevede una durata massima di un’ora con domande e risposte.

IL PROGRAMMA

Giovedì 19 novembre, ore 18 : incontro con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale-Ravenna, Daniele Rossi.

: incontro con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale-Ravenna, Daniele Rossi. Giovedì 26 novembre, ore 18 : incontro con il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna, Giovanni Mario Ferente.

: incontro con il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna, Giovanni Mario Ferente. Giovedì 3 dicembre, ore 18 : incontro con il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna C.V. (CP), Giuseppe Sciarrone.

: incontro con il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna C.V. (CP), Giuseppe Sciarrone. Giovedì 10 dicembre, ore 18: incontro con il Presidente della Commissione Porto, Trasporti e Logistica della Camera di Commercio di Ravenna, Marco Migliorelli.

incontro con il Presidente della Commissione Porto, Trasporti e Logistica della Camera di Commercio di Ravenna, Marco Migliorelli. Giovedì 17 dicembre, ore 18: incontro con il Responsabile del Servizio Maritime & Energy del Centro Studi RSM, Alessandro Panaro.

Tutti gli incontri si terranno sulla piattaforma GoToMeeting e per tutti sarà utilizzato lo stesso link che vi indichiamo di seguito: https://global.gotomeeting.com/join/612475717. Si può accedere anche tramite telefono: Italia:+39 0 230 57 81 80; Codice accesso: 612-475-717.

Per scaricare l’app GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/install/612475717. È opportuno scaricare preventivamente l’APP e collegasi un po’ prima della videoconferenza, tenere esclusi microfono e webcam, utilizzando gli appositi tasti a video. Oltre agli incontri del giovedì sopra elencati, in collaborazione con ATENA (Associazione Italiana di Tecnica Navale) Sezione Ravenna- Emilia Romagna, sono stati organizzati anche due ulteriori incontri di approfondimento:

Lunedì 30 novembre 2020 ore 14:30 – 16:50 – ENERGY FROM SEA WAVES. Evento online integralmente in lingua Inglese concepito come lezione magistrale rivolta agli studenti di Ocean Engineering & Marine Renewables from Sea presso il Corso Internazionale di Laurea Magistrale e Master in Offshore Engineering di UniBO Ravenna e organizzato in collaborazione con ENI, DICAM Università di Bologna, Ordine degli Ingegneri di Ravenna e AIOM.

Venerdì 11 dicembre 2020 ore 17:00 – 19:30 – ORIGINI E SVILUPPI DELL’ARCHITETTURA NAVALE DEGLI YACHT DALL’ANTICHITA’ AD OGGI. L’evento costituisce il completamento della presentazione online del libro “Come progettavano i velieri” dell’Amm. Cristiano Bettini, con la partecipazione del nostro Socio Ing. Giovanni Ceccarelli. Organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, AS.PRO.NA.DI e Assonautica Provinciale Ravenna.

Questi incontri si terranno su diverse piattaforme, saranno comunicati in seguito i link per il collegamento.