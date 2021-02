Mingozzi (TCR): complimenti alla Rosetti, è un sostegno al distretto dell’energia di Ravenna

“Il sostegno al distretto ravennate dell’energia e off-shore della “Rosetti Marino” e le capacità dei propri manager e dipendenti trova ulteriore conferma nella acquisizione del 60% di Green Methane, società leader nella trasformazione del biogas”, lo sottolinea Giannantonio Mingozzi, presidente di Terminal Container Ravenna, che si è complimentato con il presidente Stefano Silvestroni e l’Ad Oscar Guerra per una operazione utile al buon nome di Ravenna ed alla movimentazione di merci e tecnologie nel nostro porto. Oil&Gas, off-shore, Co2 e tecnologie all’avanguardia per ogni transizione verso le energie rinnovabili sono impegni che continuano a caratterizzare le imprese ravennati in Europa e nel mondo, con la storia e i successi che conseguono, nonostante le avversioni e le limitazioni loro imposte sulla ricerca e sulle concessioni estrattive, in Adriatico prima di tutto, aggiunge Mingozzi.

“Non va dimenticato – conclude Mingozzi – che l’impresa Rosetti è tra le più attive a sostenere i corsi universitari di Ingegneria del Campus di Ravenna dedicati proprio alle nuove tecnologie ambientali, alle indicazioni europee favorevoli all’idrogeno ed alla formazione di una nuova generazione di tecnici capaci di sostenere l’industria ravennate e le nostre infrastrutture nella concorrenza internazionale.”