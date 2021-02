Rinnovo cariche sociali Unione Utenti e Operatori del Porto di Ravenna: Martini riconfermato Presidente

Giovedì 11 febbraio si è tenuta l’Assemblea elettiva dell’Unione Utenti e Operatori del Porto di Ravenna, per il rinnovo delle cariche sociali.

Per l’esercizio 2021/2022 sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo: Luca Minardi (Setramar) e Mauro Pepoli (Sapir) per la Sezione Porto dell’Associazione Industriali, Luca Vitiello (SERS) per Confitarma, Riccardo Martini (DCS Tramaco) e Danilo Belletti (Eurofor) per l’Associazione Spedizionieri Internazionali, Carlo Cordone (Corship) e Franco Poggiali (Agmar) per l’Associazione Agenti e Mediatori Marittimi, Andrea Turchi e Paolo Giulianini per l’ASCOM.

Il neo eletto Consiglio Direttivo ha riconfermato Presidente Riccardo Martini, Vice Presidente Luca Minardi e Tesoriere Andrea Turchi. Il Presidente Martini ha quindi ringraziato i Consiglieri “per la rinnovata fiducia e chiesto il loro sostegno in questo non facile momento per il Porto di Ravenna, in cui serve maggiore coesione ed un confronto costruttivo con l’Autorità Portuale e le Istituzioni locali, in particolare per portare a compimento gli inderogabili interventi di manutenzione dei fondali, necessari a preservare i traffici attuali e l’occupazione, in attesa delle programmate opere infrastrutturali che daranno maggiore competitività al nostro scalo e buone prospettive di crescita”.