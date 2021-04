Uil Ravenna su Nuovo Terminal Crociere a Porto Corsini: è la scelta giusta!

“L’ufficializzazione degli investimenti destinati al nuovo Terminal Crociere a Porto Corsini è una buona notizia e la scelta giusta per rafforzare l’offerta turistica del territorio ravennate. Inoltre la decisione di investire nella realizzazione e gestione della stazione di cold ironing (intervento che consente alle navi di essere alimentate di elettricità da terra e quindi misura ecologica che evita di mantenere i propulsori accesi durante la sosta) va nella giusta direzione di ridurre l’inquinamento. La UIL di Ravenna saluta positivamente la decisione della Royal Caribbean di spostare il suo home port da Venezia a Ravenna che ha le carte in regola come offerta turistica integrata tra città d’arte e balneare per candidarsi a diventare un punto di riferimento per tanti turisti che sceglieranno il Terminal di Porto Corsini per la partenza della propria crociera e, perché no, per ammirare le bellezze artistiche e fruire dei servizi turistici e commerciali del nostro territorio.” Così Carlo Sama Segretario Generale UIL Ravenna.