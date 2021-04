Fusignani su PITESAI: “Ravenna capitale dell’energia, mantenga il suo ruolo centrale”

Il vicesindaco Eugenio Fusignani condivide le osservazioni al PITESAI redatte dal Tavolo delle Associazioni e inviate al Ministro per Transizione ecologica Cingolani e chiede al Governo di ascoltare le aziende ravennati del settore energetico sulle osservazioni al piano nazionale “così come lo fa la nostra amministrazione comunale, che è sempre stata al loro fianco”.

“Occorre avere chiaro – commenta Fusignani – che la transizione energetica non può di fatto prescindere dalla fonte fossile più pulita che è il gas naturale e, in questo senso, da quello di produzione nazionale particolarmente presente nel Distretto dell’Alto Adriatico. Una produzione che garantisce una corretta transizione verso la decarbonizzazione, assumendo un ruolo strategico anche nelle pianificazioni energetiche del paese, ma che rappresenta anche un’importante voce di occupazione, ricchezza, con un know how direttamente legato all’innovazione e alla ricerca”.

“Aspetti – aggiunge – che sono principalmente presenti nella nostra regione, con le circa mille imprese di un settore che occupa circa 100mila addetti che generano un indotto 10 volte superiore, e che vedono Ravenna, col suo circa 30% di occupati nel settore e con la forte e qualificata presenza di imprese leader mondiali, rappresentarne non a caso la realtà più avanzata. Ravenna rappresenta un esempio anche nello sviluppo di energie rinnovabili con gli importanti progetti in essere. Per questo Ravenna è stata, è e deve continuare ad essere capitale dell’energia”.

“E per questo – conclude – le osservazioni fanno bena a richiamare questo ruolo e a chiedere che il comparto ravennate non solo venga tenuto in considerazione in ambito Pitesai, ma che vengano debitamente ascoltati e coinvolti gli stakeholder locali proprio per il ruolo che svolgono e che risulta determinante per il futuro energetico sia locale che nazionale”.