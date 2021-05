Ravenna, sono iniziate in area portuale le operazioni per il recupero del relitto della Berkan B

Come annunciato nei giorni scorsi sono iniziate in area portuale le operazioni per il recupero del relitto della Berkan B, la nave che si è spezzata in due nell’ottobre del 2017 nella Pialassa Piomboni rilasciando in valle sostanze inquinanti. Delle operazioni si occupa il Consorzio Stabile Grandi Lavori che si è aggiudicato anche il bando dell’Autorità Portuale per la realizzazione delle opere dell’Hub Portuale Ravenna. L’importo dell’operazione è di 9 milioni di euro. Il recupero avviene grazie a una variante al contratto di tali opere e dopo un accordo con il general contractor dell’Hub Portuale – il Consorzio Stabile Grandi Lavori con Rcm costruzioni del Gruppo Rainone, impresa principale, insieme a Fincosit e con la belga Dredging International – che farà le nuove banchine e scaverà i fondali per un importo considerevole, che sfiora i 200 milioni di Euro.

Il pontone Vervece, della Fagioli, lungo 91 metri e largo 27, è attraccato da ieri mattina alla banchina ex Tozzi, lungo il Canale Piomboni, a pochi metri dai tronconi del relitto della nave Berkan B. È il primo segnale tangibile che l’operazione-recupero dello scafo è iniziata. L’arrivo del pontone è stato preceduto nei giorni scorsi dalle analisi relative all’acqua e ai sedimenti dell’area circostante il relitto. Gli esiti sono positivi, nel senso che non risultano residui di idrocarburi e contaminanti vicino al relitto e neanche lungo il canale.

Le operazioni di recupero dovrebbero essere completate entro l’estate.