Importante riconoscimento internazionale per Sapir

La settimana scorsa la società U.W.A. (Under Water Anchors S.r.l.) ha ricevuto virtualmente (ha partecipato in remoto l’amministratore delegato della società, ing. Davide Serrau) dal Deep Foundations Institute di Hawthorne (New Jersey), nel corso di un evento svoltosi a Dallas negli Stati Uniti, il Ben Gerwick Award per il 2020, premio in memoria dell’ing. Ben Gerwick, luminare nel campo dell’ingegneria marittima.

UWA è una Società partecipata per un terzo da Sapir Engineering (Gruppo Sapir del Porto di Ravenna) e per quote analoghe da CMC e da Consulet Servizi S.r.l.

La Società ha brevettato una tecnologia innovativa per il consolidamento delle banchine tramite l’inserimento di barre d’acciaio e del bulbo portante in cemento, e realizzato la relativa macchina, che consente di operare dalla banchina anziché dall’acqua, con evidenti vantaggi in termini di operatività della banchina stessa. Si tratta, tra l’altro, di un passaggio preliminare ad operazioni di approfondimento dei fondali, senza dover necessariamente riprogettare e ristrutturare totalmente la banchina.

Ne esistono tre esemplari, due venduti ad una società sudamericana, la Costa Fortuna, ed uno in possesso di Sapir che l’ha già utilizzata al porto di Ravenna.

Si tratta di un attestato prestigiosissimo della validità della tecnologia UWA, che potrebbe favorirne il successo commerciale; non a caso la macchina è stata richiesta dal porto di Rotterdam, che la testerà nei prossimi mesi.

Soddisfazione viene espressa dal Presidente di Sapir, Riccardo Sabadini: “Negli ultimi anni, altre Società del nostro Gruppo, Sapir stessa e CSR, hanno ricevuto riconoscimenti a livello nazionale per la propria capacità di innovazione. Questo attestato, che giunge addirittura da oltre oceano, ci inorgoglisce e ci sprona a continuare a guardare oltre il quotidiano, alla ricerca di nuovi orizzonti per il nostro Gruppo e per tutta la comunità ravennate”.