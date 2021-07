Porto di Ravenna. Manifestazione di pesca sportiva il 4 luglio: chiusura ultimo tratto della diga foranea sud “Zaccagnini”

Con Ordinanza n.15/2021, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha disposto il divieto di accesso al tratto conclusivo (674 metri) della Diga foranea Sud (“Zaccagnini”) del Porto di Ravenna, per una manifestazione di pesca sportiva nella giornata di domenica 4 luglio dalle ore 6.30 alle ore 14.

La parte interessata dalla chiusura è, come sopra indicato, di dimensioni pari a 674 metri, nella parte finale, corrispondenti alla distanza tra l’ultima piazzola ed il faro.

L’interdizione deve appositamente essere segnalata e disposta dal personale incaricato (Direttore di gara e Giudice di gara), che si occuperà di delimitare l’area in oggetto con cordella metrica e vigilare sugli accessi. Per esigenze e necessità legate alla sicurezza e alla salute dei partecipanti e al fine di consentire l’adeguato allestimento del campo gara, si autorizza l’accesso nonché la sosta presso la Diga foranea Sud del veicolo del proprietario e conduttore, per il tempo previsto dalla manifestazione.

Nella giornata, nell’orario e nel tratto di diga interessato sopra indicato è sospesa la validità di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 07/2020 emessa dal sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro/settentrionale.