Incontro di Intesa Sanpaolo e Autorità Portuale sui nuovi scenari marittimi del Mediterraneo

Lunedì 19 luglio alle ore 16 si terrà l’incontro in videoconferenza su I NUOVI SCENARI MARITTIMI DEL MEDITERRANEO. OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER L’EMILIA-ROMAGNA promosso da Intesa Sanpaolo e Autorità Portuale di Ravenna. Durante l’incontro sarà presentato il Rapporto 2021 Italian Maritime Economy. Il settore marittimo è strategico per le relazioni internazionali dell’Italia e costituisce un importante fattore in termini di competitività e sostenibilità. Il porto rappresenta quindi un driver per raggiungere nuovi mercati di sbocco e uno snodo attraverso il quale innestare nuove scelte strategiche delle imprese. Dalle analisi geo-statistiche di SRM, Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo e dal Rapporto 2021 Italian Maritime Economy, nasce un confronto con l’Autorità del Sistema portuale dell’Adriatico centro-settentrionale per cogliere le nuove opportunità che provengono dai fondi europei.

IL PROGRAMMA

Saluti e introduzione di:

Michele de Pascale , Sindaco di Ravenna

Cristina Balbo, Direttore Regionale Emilia Romagna e Marche Intesa Sanpaolo

Presentazione del Rapporto 2021 Italian Maritime Economy a cura di

Massimo Deandreis , Direttore Generale SRM Centro Studi Gruppo Intesa Sanpaolo

Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Energy SRM Gruppo Intesa Sanpaolo

Le strategie delle infrastrutture e delle imprese con interventi di

Eugenio Grimaldi , Executive Manager Grimaldi Group

Guido Ottolenghi, Direttore Generale e Amministratore Delegato La Petrolifera Italo Rumena
Riccardo Sabadini, Presidente Gruppo SAPIR

Marco Spinedi, Presidente Interporto di Bologna

Conclusioni di: