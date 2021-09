Iniziativa a tutela del lavoro portuale nella sede di AP a Ravenna

In continuità con le iniziative intraprese da tempo a sostegno delle azioni parlamentari volte a migliorare la qualità delle operazioni portuali e a tutelare il lavoro sotto ogni forma nei porti italiani, Ancip e la Compagnia Portuale di Ravenna, organizzano un’iniziativa con il mondo degli operatori portuali che si terrà presso la sede della Compagnia Portuale, in via Antico Squero a Ravenna, giovedì 16 settembre alle 20.

Alla presenza del Sindaco uscente, Michele De Pascale, interverranno: l’On.le Davide Gariglio Deputato PD, Roberto Rubboli Direttore ANCIP, Gianmarco Buzzi Lavoratore Portuale ed infine Luca Grilli Presidente ANCIP.