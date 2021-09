Terminal nord del Gruppo Sapir coinvolto nelle operazioni di sbarco di un reattore proveniente da Ortona

Il Terminal nord del Gruppo Sapir ha fornito assistenza alle operazioni di sbarco, da un pontone proveniente da Ortona (Chieti), di un reattore destinato al vicino stabilimento Polynt. L’impianto, da circa 450 tonnellate di peso, è stato sbarcato tramite carrelli speciali dal trasportatore Fagioli.

L’operazione, coordinata dallo spedizioniere Casadei&Ghinassi, si è svolta col mezzo ormeggiato in andana, vale a dire perpendicolarmente alla banchina.

Come riferiscono dal Gruppo Sapir, questa operazione rappresenta un fatto abbastanza eccezionale per il Terminal nord, realizzato una quindicina di anni fa dall’azienda per occuparsi essenzialmente di movimentazione rinfuse e che recentemente ha diversificato la propria attività, anche grazie a cospicui investimenti in equipment.