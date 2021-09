Franco Nanni del Roca “Master of Shipping” 2021 per il Propeller Club di Ravenna

Il premio “Master of Shipping”, conferito dal consiglio direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna è stato assegnato per il 2021 a Franco Nanni.

Questa la motivazione:

“Diplomato al Nautico segue poi un corso alla Bocconi in marketing e comunicazione. Attualmente V. Presidente e Socio Fondatore del Centro Iperbarico di Ravenna e consulente della texana Oil States Industries. Socio Fondatore e Presidente ROCA (Associazione Ravennate Operatori Offshore). Socio Fondatore e Membro dell’Organo di gestione di O.M.C. S.c.r.l. Ravenna. Presidente del Collegio dei Probiviri del The International Propeller Club Port of Ravenna e membro del Collegio dei Probiviri di The International Propeller Clubs.

Stella CONI al merito sportivo, appassionato ed esperto velista, è stato campione europeo di nuoto subacqueo ed unico “foresto” ad avere pescato l’anello dello Sposalizio del Mare di Cervia.

Innumerevoli sono le cariche ricoperte attualmente ed in passato per colui a cui si deve la costante promozione ed il sostegno alle imprese del settore Energy operante nel Porto di Ravenna.

Grandissimo Maestro dell’offshore, dell’energia, dell’ambiente e della ricerca marina, nonché dell’attività subacquea”.

l’onorificenza gli sarà attribuita questa sera, giovedì 23 settembre, a Cesenatico.