Hub Portuale e Terminal crociere: la soddisfazione del commissario straordinario della CamCom, Giorgio Guberti

“Questa è stata una settimana storica per Ravenna, il suo porto, le infrastrutture marittime e tutto il sistema logistico regionale e nazionale”. Lo ha dichiarato Giorgio Guberti, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Ravenna, parlando dei due grandi progetti che interessano la portualità ravennate, presentati negli ultimi giorni alla città, l’avvio dei lavori dell’Hub portuale e il terminal crociere a Porto Corsini.

Su quest’ultimo progetto ha affermato: “a regime potrà accogliere fino a 300.000 passeggeri l’anno, con tutto ciò che questo può significare in termini di ricadute sul sistema ricettivo e turistico, in sinergia con il sistema aeroportuale regionale, in particolare con gli Aeroporti di Bologna, Forlì e Rimini. Molto positiva l’attenzione alla sostenibilità ambientale della proposta che è stata presentata, sia per quanto riguarda l’elettrificazione delle banchine sia per gli approfondimenti in corso sull’impatto che la presenza del terminal potrà avere sulla viabilità locale.”.

Sull’avvio del cantiere per l’Hub portuale, ha poi affermato: “un altro intervento di primaria importanza, non solo per la città e per lo sviluppo del porto di Ravenna, ma per la portualità nazionale ed internazionale. E’ l’opera di maggiore rilevanza nel campo delle infrastrutture marittime che parte oggi in Italia, un’operazione che ha un valore economico di quasi un miliardo di euro tra risorse pubbliche e private, che porterà sviluppo, maggiore competitività e nuovi posti di lavoro”.

“Il tema delle infrastrutture è da sempre il nodo più critico ma anche più strategico per il nostro territorio – ha concluso – e questi interventi, sommati alla prospettiva di attivare al più presto la zona logistica semplificata, dovrebbero proiettare Ravenna in un futuro di competitività e innovatività. Un ringraziamento doveroso all’Autorità di Sistema, alle Istituzioni ravennati e regionali e a tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questi importanti traguardi”.