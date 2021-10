Presidio anti green pass al Porto di Ravenna

Lunedì 18 ottobre a partire dalle 7 del mattino un gruppo autonominatosi dei “lavoratori del porto di Ravenna“, con il supporto di lavoratori di Enichem, Eni-Versalis, Marcegaglia, Unieuro, Dock cereali porto, Vigili del fuoco, Teorema e Coop e Libera Scelta Emilia Romagna, hanno organizzato un sit-in presso il porto di Ravenna (direzione TERMINAL CONTAINER RAVENNA – TCR) alle seguenti coordinate: https://maps.google.com/maps?q=44.44621381645871%2C12.251992486417294.

L’iniziativa è stata pubblicizza con una nota in cui si legge: “in risposta all’azione di Trieste, contro il vergognoso e anticostituzionale certificato verde, anche il porto di Ravenna vuole essere fulcro di attività di resistenza alla deriva antidemocratica in cui si trova il paese. Intendiamo con questa azione dare il nostro contributo territoriale ad un’azione nazionale che vede nei porti i punti di aggregazione,

ma che raccoglie il malessere di tutte le categorie di lavoratori, dai sanitari agli insegnanti passando per ogni attività privata, stanchi di ricatti e imposizioni”.