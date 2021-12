Il Propeller Club di Ravenna assegna il “Timone d’Oro” al Comitato Welfare della Gente di Mare di Ravenna

Si terrà venerdì 17 dicembre al Palace Hotel di Milano Marittima la tradizionale Cena degli Auguri organizzata da ‘The International Propeller Club Port of Ravenna”. Nel corso della serata sarà consegnato il Premio “Timone D’Oro” che, quest’anno, è stato assegnato al Comitato Welfare della Gente di Mare di Ravenna.

La motivazione:

“Il Comitato Welfare della Gente di Mare di Ravenna è stato istituito il 23 febbraio 2009 ed è composto da Capitaneria di Porto di Ravenna, Comune di Ravenna, Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centro Settentrionale, I.T.F. Ravenna, Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari Emilia Romagna, Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali, Corpo Piloti di Ravenna, S.E.R.S. rimorchiatori Ravenna, Gruppo Ormeggiatori Ravenna, Avvisatore Marittimo e Apostolato del Mare Stella Maris.

Il Comitato è apolitico, senza scopo di lucro e coordina le azioni relative alla promozione e allo sviluppo al porto di Ravenna del welfare della gente di mare attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la promozione di iniziative volte a individuare e soddisfare i bisogni dei marittimi in particolare tramite il braccio operativo del Comitato, costituito dalla Stella Maris di Ravenna.

Il Comitato agisce affinché il porto di Ravenna sia riconosciuto e fatto conoscere ai marittimi che girano il mondo come un porto amico, “una casa lontano da casa”, dando un esempio di civiltà, professionalità e solidarietà verso la gente di mare.

In questi anni numerosi e costanti sono stati gli interventi del Comitato ravennate. Dalle esigenze più comuni dei marittimi che approdano a Ravenna a quelle più delicate, come in caso di abbandono di equipaggi da parte di armatori, fino a quelle più drammatiche di perdita di vita umana in mare. Da ultimo si deve ricordare l’azione posta in essere per la vaccinazione degli equipaggi contro il virus SARS-CoV-2. Ciò ha reso Ravenna uno dei porti più apprezzati dai marittimi.

Promotore e animatore del Comitato territoriale di Ravenna per il Welfare della gente di mare è il suo Presidente, Carlo Cordone, che personifica perfettamente i simboli del nostro logo, il timone e l’elica quali organi di governo e propulsione”.