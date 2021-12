La Berkan B lascia Ravenna: il relitto va a Piombino per la demolizione

Ieri la Berkan B, divisa in tronconi e caricata sulla chiatta Amt Mariner trainata dal rimorchiatore Sea Dream, è “salpata” lasciando finalmente Ravenna, dove era rimasta per lungo tempo abbandonata, in direzione Piombino. La nave farà ora il giro dell’Italia via mare per giungere infine al porto toscano (arrivo previsto per il 10 dicembre) per la demolizione.

Delle operazioni di rimozione e smantellamento del relitto della motonave si è occupata la Fagioli, leader mondiale nell’ingegneria e grandi movimentazioni, che ha sviluppato una soluzione tecnica unica studiando un tiro combinato di tre gru tralicciate della portata complessiva di 1750 tonnellate posizionate su un mezzo navale. Le gru hanno preso carico il pontone in modo graduale fino al sollevamento finale e successivo posizionamento sulla chiatta.