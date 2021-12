È morto Gianfranco Fiore, storico operatore portuale che fondò Roca e Propeller

La città di Ravenna piange la scomparsa di Gianfranco Fiore, storico operatore portuale di Ravenna specializzato nei trasporti legati al mondo oil&gas.

Il decesso è avvenuto nella notte, dopo una lunga malattia. Il sindaco Michele de Pascale e l’assessora con delega al Porto Annagiulia Randi esprimono il cordoglio proprio e dell’Amministrazione comunale “per la perdita di una figura che non solo ha saputo guidare con professionalità e competenza la propria impresa, ma ha anche contribuito con diverse importanti iniziative, una su tutte l’Omc, della quale è stato uno dei fondatori, a rendere Ravenna sempre più protagonista nei settori dell’energia e della portualità”.

Gianfranco Fiore è stato il fondatore della casa di spedizione e agenzia marittima ‘Fiore’, attualmente condotta dal figlio Manlio e in precedenza anche dal figlio Maurizio, e anche del The International Propeller Club Port of Ravenna, nonché di ROCA – Ravenna Offshore Contractors Association e di OMC – Offshore Mediterranean Conference & Exhibition.

I funerali si terranno giovedì 9 dicembre alle 15, con partenza dalla camera mortuaria.