Emilia-Romagna vara la ZLS zona logistica semplificata con al centro il Porto di Ravenna. Ora il piano passa al Consiglio del Ministri

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato il Piano di sviluppo strategico della ZLS regionale che consente di portare avanti il percorso di istituzione del progetto – come previsto dalla legge nazionale n. 205 del 2017 – da parte del Consiglio dei Ministri. L’istituzione della Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna è il progetto speciale e unitario per la movimentazione delle merci che metterà in relazione infrastrutture viarie e ferroviarie e le aree produttive commerciali della regione.

Si tratta di una grande ‘rete’ di collegamenti che andrà a beneficio di tutto il sistema di trasporto merci, spiega la Regione, del tessuto imprenditoriale e l’occupazione. E le imprese della ZLS che utilizzeranno il porto di Ravenna – baricentro di tutto il sistema – potranno beneficiare di agevolazioni fiscali.

“L’Emilia-Romagna sarà una delle prime regioni in Italia a vedere l’istituzione di una zona logistica semplificata – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini – Quello che abbiamo delineato è un grande piano per la movimentazione integrata delle merci che permetterà il pieno sviluppo del sistema logistico, economico e produttivo di tutto il territorio regionale, con particolare attenzione al porto di Ravenna, il cuore pulsante di tutto il sistema”.

La ZLS coinvolge 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, 9 province (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) e 28 Comuni. Avrà un’estensione di circa 4.500 ettari e unirà il porto di Ravenna, il centro del sistema, con i nodi intermodali regionali e le aree produttive commerciali identificate secondo criteri di collegamento economico-funzionale con il contesto portuale. Le imprese che fanno parte della ZLS beneficeranno di una serie di facilitazioni – nazionali e regionali – come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali, con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e l’occupazione.