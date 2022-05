ADM Ravenna impegnata nella formazione dei neo-assunti con attività al Terminal Container

Nel mese di aprile 2022, ADM l’ Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, ha assunto giovani funzionari appartenenti a diversi profili professionali il cui percorso formativo ha avuto inizio con specifici corsi di polizia giudiziaria, sicurezza sul lavoro e organizzazione dell’Agenzia, proseguendo con una formazione in modalità training on the job.

I funzionari ADM dell’Ufficio di Ravenna sono attualmente impegnati nella formazione in ambito operativo di quindici giovani neo-assunti, che saranno poi assegnati a diversi Uffici sul territorio nazionale.

Nel corso dell’attività giornaliera di training i funzionari sono stati coinvolti in specifiche attività di verifica, in particolare sul controllo del traffico merci presso il Terminal Container del porto di Ravenna e in una verifica fiscale presso una distilleria del territorio faentino