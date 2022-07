Il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini in visita a Ravenna, alla Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna

In occasione dell’Assemblea Nazionale delle Province d’Italia, prevista a Ravenna nelle giornate del 13 e 14 luglio, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel pomeriggio odierno, 13 luglio, ha fatto visita alla sede della Direzione marittima, in darsena di città. Ad accoglierlo, il Direttore marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante del porto di Ravenna, Capitano di Vascello Francesco Cimmino.

Dopo la resa degli onori la visita è proseguita anche alla presenza del Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, del Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, dell’Assessora al porto Annagiulia Randi, dei comandanti provinciali delle Forze dell’Ordine e del Presidente dell’Autorità di sistema portuale Daniele Rossi, con un briefing di presentazione del porto e delle principali tematiche riguardanti la realtà portuale ravennate.

Il Ministro ha espresso, con dedica nel Libro d’Onore della Direzione marittima, apprezzamenti per il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini del Corpo delle Capitanerie di porto nel territorio emiliano-romagnolo al servizio del cittadino e della comunità marittima e portuale. In tale circostanza, il Direttore marittimo Cimmino ha omaggiato il Ministro del Crest, segno distintivo della Capitaneria di porto di Ravenna.

Gli ospiti, accompagnati dal Direttore marittimo, sono imbarcati, a bordo della motovedetta della Guardia costiera M/V CP274 percorrendo il Canale Candiano, per un sopralluogo, via mare, ai cantieri portuali attivi, con particolare attenzione all’ area dell’Hub, Fase 1 e all’attività delle draghe impegnate nell’escavo dell’area Piomboni e della banchina Setramar, raggiungendo infine l’area, in zona Piomboni, interessata dalla vasca di colmata che riceverà i materiali proveniente dall’escavo.

Al termine del sopralluogo, le Autorità hanno raggiunto il teatro Alighieri dove ha avuto inizio l’assemblea di cui sopra, alla presenza, tra gli altri, del governatore dell’Emilia Romagna.