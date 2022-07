Circolo Pd Porto di Ravenna: rinnovare subito il Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro portuale

Il circolo PD “Porto di Ravenna” ha tenuto nei giorni scorsi un tavolo di confronto pubblico sullo scalo ravennate a cui erano presenti rappresentanti delle principali associazioni datoriali e sindacali, oltre che degli enti e delle associazioni rappresentative del mondo portuale. La discussione si è sviluppata su 4 temi principali: la sicurezza sul lavoro; la tutela della legalità e delle aziende che rispettano le regole; i parametri e criteri per lo sviluppo di una concorrenza sana e positiva; i controlli per il rispetto delle norme da parte di Enti e Istituzioni.

Nel dibattito è emerso che esistono due macro modelli di portualità. Il primo è basato su una concorrenza al ribasso, per attrarre clienti, praticando tariffe inferiori, speculando su formazione, sicurezza e rispetto dei contratti di lavoro: “questo modello presenta potenziali incrementi di traffico nel breve periodo, a discapito delle regole in cui noi fortemente crediamo e che pensiamo debbano stare alla base di ogni forma di lavoro. È certamente un modello destinato a non durare nel tempo ed a creare sul territorio incertezza, insicurezza, povertà e situazioni di dumping sociale” commenta Denis Di Martino segretario del circolo PD.

Il secondo è un modello di porto caratterizzato dall’erogazione di un servizio di qualità, saldamente legato al rispetto di quelle normative, che mettono seri limiti a speculazione e lavoro irregolare. “È il tipo di sviluppo che noi proponiamo per il porto di Ravenna, – chiarisce Di Martino – basato sulla tutela della legalità e sull’efficienza e la specificità del lavoro portuale, che siamo in grado di offrire. Un lavoro che sia in grado di generare un valore aggiunto nei confronti dei propri clienti, in termini di servizi e nei confronti del proprio territorio, in termini di ricchezza generata. Chiaramente, l’organizzazione dello scalo ravennate dev’essere in grado di adeguarsi alle esigenze, date dalle situazioni e congiunture economiche del momento, rispondendo positivamente ed in maniera tempestiva alle reali necessità del mercato. Questo riteniamo essere il modello di portualità, che possa crescere, migliorare e perdurare nel tempo.”

“Rileviamo la necessità di una maggiore e più incisiva pianificazione del lavoro da parte degli Enti pubblici e di controlli effettuati dagli Organismi competenti. Il Governo del Paese, ancora oggi, non è stato in grado di mettere ordine in un fittissimo sottobosco di leggi, leggine e regolamenti, spesso contrastanti fra loro, che favoriscono di fatto l’insorgere del lavoro nero e della concorrenza sleale. – dice ancora l’esponente Dem – Riteniamo pertanto necessario un intervento legislativo a livello nazionale che possa uniformare i sistemi portuali nazionali e limitare le svariate interpretazioni, a volte al limite del fantasioso, che di fatto favoriscono situazioni di concorrenza impropria. Desideriamo inoltre sollecitare tutti gli attori coinvolti, a trovare quanto prima un accordo e a firmare il rinnovo del Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna. Questo strumento ha rappresentato e continua a rappresentare uno strumento efficace per aumentare il livello di sicurezza e pianificare i relativi interventi a scopo precauzionale e preventivo. Il ritardo del rinnovo del suddetto protocollo sta causando non poche preoccupazioni agli operatori portuali, ribadiamo pertanto il nostro auspicio affinché la firma avvenga quanto prima.”