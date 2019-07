Bassi (Propeller Club): Prit 2025, bene raddoppio ferroviario Castelbolognese-Ravenna

“Ho appena appreso che la Regione Emilia-Romagna ha approvato un emendamento in sede di adozione del PRIT2025 che prevede l’inserimento nello stesso della valutazione del raddoppio integrale della linea ferroviaria Castel Bolognese – Ravenna. Si tratta di un importantissimo passo in avanti verso una concreta possibilità di più ampio impiego della linea ferroviaria per i traffici da e verso il porto di Ravenna e per la velocizzazione della tratta passeggeri Ravenna-Bologna.” Così Simone Bassi Presidente dell’International Propeller Club Port of Ravenna.

“Auspico che tale indirizzo si concretizzi fattivamente nei prossimi anni consentendo così anche la realizzazione degli obbiettivi che il PRIT2025 stesso pone per il nostro Porto. Un apprezzamento va ai proponenti l’emendamento, ma anche alla convergenza di parti politiche opposte che hanno saputo dialogare per raggiungere degli obbiettivi che rappresentano l’interesse superiore costituito dal bene del nostro territorio” conclude l’avvocato Simone Bassi.