Gemellaggio porto di Ravenna-Giurgiulesti: vicesindaco incontra presidente Camera di commercio italo-moldava

Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha ricevuto questa mattina in municipio il presidente della Camera di commercio italo – moldava Sergio Capatti, interessato a promuovere un gemellaggio tra il porto di Ravenna e quello di Giurgiulesti, d’intesa con il rappresentante della Camera italo-moldava per la Romagna, Giovanni Bella. Con lui Vittorio Ghinassi, consigliere della Camera stessa.

La visita ha fatto seguito a un precedente incontro tra lo stesso vicesindaco Fusignani ed Eugen Nichiforciuc, parlamentare della Repubblica della Moldova, in occasione di una iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Ravenna in collaborazione con l’Autorità portuale.

“Il porto di Giurgiulesti – sottolinea il vicesindaco Fusignani – è il più importante scalo della Moldova e tratta soprattutto cerali. Per questo le relazioni tra i nostri due scali si prefigurano quanto mai interessanti e possono senz’altro rappresentare un’ulteriore opportunità per dare nuove prospettive allo sviluppo di entrambi i porti. Ho assicurato quindi al presidente Capatti che a livello istituzionale ci impegneremo per la promozione di relazioni tra il mondo imprenditoriale e portuale ravennate e quello moldavo, naturalmente coinvolgendo la nostra Camera di commercio e la nostra Autorità portuale”.