Estrazioni. Barattoni (PD): “Le relazioni internazionali della Lega penalizzano le imprese ravennati”

“Ci siamo sbagliati: non era un braccio di ferro ma un consapevole accordo sulla pelle delle imprese ravennati – commenta Alessandro Barattoni, Segretario Provinciale PD Ravenna. – Leggendo le notizie di questi giorni su possibili accordi di collaboratori di Salvini con emissari russi ci sorge un dubbio. Per un po’ di tempo abbiamo pensato ad una discussione tutta interna al governo, rispetto ad un tema non trattato nel famoso contratto, fra la parte “che dichiara ogni giorno di essere a favore del nord produttovo” della Lega e i “no triv” del movimento 5 stelle. Abbiamo pensato, a questo punto erroneamente, ad una prova di forza che aveva visto prevalere – una volta tanto – il movimento”.

“E invece – avanza Barattoni – ci sorge il dubbio che non fosse così. Cioè che proprio sul tema delle estrazioni di gas in Adriatico, un governo che non va d’accordo quasi su nulla ed è incapace di fare sintesi su tante scelte strategiche per il futuro del nostro paese, sia invece riuscito a trovare convenienza per tutte le sue componenti: il movimento rispetto alla sua anima originaria e la lega rispetto al grande alleato russo e a quella “cooperazione reciprocamente vantaggiosa” ormai rilanciata quotidianamente da media nazionali e internazionali”.

“Ma tutto questo ha un prezzo da pagare – conclude Barattoni- : e in questo caso lo stan pagando immeritatamente le imprese e i lavoratori ravennati, con il nostro paese che rimane il principale importatore di gas russo e la produzione ed estrazione di gas dall’Adriatico che sono arrivate al minimo storico”.