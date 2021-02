Il popolo birmano non si piega al colpo di stato militare. Resiste e scende in piazza e in strada sfidando lo schieramento dei soldati. In queste immagini inviate da Yangon al nostro giornale tramite whatsapp, vediamo la folla in piazza nei pressi della grande pagoda di Sule nel centro della città. Si tratta di una protesta pacifica per il ripristino delle libertà e della democrazia, e per la libertà della leader Aung San Suu Kyi. La gente è ostile al regime ma non ai soldati: le persone offrono loro fiori e cibo, in linea con la gentilezza d’animo tipica del popolo birmano e della via pacifica alla democrazia sempre praticata da Aung San Suu Kyi e dalla Lega nazionale per la democrazia (LND) che ha stravinto le elezioni di novembre.

