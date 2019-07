Sindacato Nursind su presidi di polizia in ospedale: “Necessarie linee guida per il piano sicurezza”

Il tema delle aggressioni a medici e infermieri negli ospedali italiani, indipendentemente dalle unità operative dove si presta servizio, è diventato più che mai attuale e riguarda anche gli ospedali dell’Emilia Romagna. L’organizzazione sindacale Nursind, unico sindacato di soli infermieri, “da sempre si è dimostrato sensibile al tema intraprendendo numerose iniziative e ponendosi al fianco dei colleghi in difficoltà” scrivono dal sindacato.

Al riguardo Renato Congedo, coordinatore Nursind della regione Emilia Romagna, manifesta le proprie preoccupazioni e quelle del sindacato rilevando come “gli episodi di aggressione nei luoghi di cura di tutta la regione stiano diventando frequenti e all’ordine del giorno. Dall’agosto 2018 siamo in attesa di un disegno di legge regionale che abbia come obiettivo la tutela dei lavoratori tutti – continua Congedo – ci auspichiamo che gli interventi annunciati dall’assessore regionale Venturi non si esauriscano con l’inserimento delle postazioni di polizia nei presidi ospedalieri, ma prevedano anche l’emanazione di linee guida per il piano della sicurezza con specifiche e dettagliate valutazioni dei rischi e conseguenti misure a tutela della salute e sicurezza degli infermieri e gli altri operatori sanitari”.

“Il fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari ha raggiunto dimensioni tali da non poter più essere ignorato dai media e, soprattutto dalla politica – aggiunge – che con le sue scelte di tagli continui di personale è sicuramente corresponsabile di questa errata e illegale reazione dei cittadini che sfoga la propria rabbia con chi gli si trova di fronte nel momento del bisogno”.