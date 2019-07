In Aquafan il 1° Maturità Party organizzato da Maxibon in collaborazione con Scuola Zoo

La Notte prima degli esami è la più famosa di tutte… ma la prima giornata post esami dove si festeggia? Maxibon e Scuola Zoo, la più grande community di studenti d’Italia, hanno deciso che il luogo giusto è l’Aquafan di Riccione. Ora che gli esami di maturità in tutta Italia sono finiti, è giunto il momento di buttare i libri in soffitta e tuffarsi in Piscina Onde. Quindi per godersi la prima vacanza estiva post esami basta segnare sul calendario Giovedì 18 Luglio: all’Aquafan si terrà infatti il 1° MATURITA’ PARTY d’Italia. Un giovedì diverso in cui lasciarsi alle spalle le fatiche di due semestri, prove e commissioni d’esame, per vivere il puro vero divertimento targato Aquafan!

Il programma è molto intenso: si parte alle 10 di mattina e si va avanti fino alle 18.30. Maxi Onda targata Maxibon, pista da bagno, Aquadance, Photoset, cinque staff d’animazione, Maxi Quiz “Maturità” in Piscina Onde per poi finire con il dj set ScuolaZoo dedicato a tutti i maturati d’Italia. Alla festa anche una super ospite: Giulia Penna. La cantante e creator, vera star del web, presenterà proprio in Aquafan il suo nuovo singolo “Shake” che conta già 1,2milioni di views su YouTube. L’artista di Web Stars Channel è salita alla ribalta per successi come “Dietro di me” e “Sempre bene”, hit da oltre 4 milioni di visualizzazioni. Giulia conosce bene Aquafan: nel 2017 era stata già ospite in Piscina Onde con i Mates e Maxibon. Ovviamente tutti gli scivoli saranno aperti per aggiungere ancora più adrenalina a quella che si preannuncia come la festa più divertente dell’estate italiana 2019.

Info e prevendite ticket.aquafan.it oppure 0541 603050.