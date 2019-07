Dal 15 al 19 luglio open day del Campus di Ravenna

Dal 15 al 19 luglio il Campus di Ravenna apre le porte agli studenti interessati per scoprire l’offerta formativa dei corsi di studi dell’Università di Bologna con sede a Ravenna. Il ricco programma di incontri prevede: incontri dedicati con i docenti del Corso che presenteranno i contenuti degli insegnamenti e i percorsi formativi; visita alle sedi e ai laboratori didattici e di ricerca; conoscenza dei tutor del Corso di studi che affiancherà e supporterà gli studenti durante il percorso universitario e incontrare gli studenti iscritti per ascoltare le loro esperienze. L’ufficio orientamento interverrà inoltre per fornire le informazioni sulle iscrizioni, i servizi e le opportunità che il Campus offre.

Lauree triennali

17 luglio – Laurea in Beni culturali e Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali – Aula 4, Palazzo Corradini, via Mariani, 5 – Ravenna, dalle 9.30. Segnaliamo dalle 14.30 alle 17.30 il Seminario-tutorial “Le prove di accesso alla LMCU in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: strategie e suggerimenti operativi” a cura dei docenti del corso. Il seminario-tutorial illustrerà le caratteristiche delle tre prove, guidando gli studenti interessati a svolgere le prove pratico attitudinali con consigli e indicazioni operative fornite dai docenti. Presso Aula disegno, Sede di Ingegneria Edile, via Tombesi dell’Ova, 55.

18 luglio – Laurea in Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione, Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – Sede di Giurisprudenza, Via Oberdan, 1 – Ravenna, dalle 10.00. Al termine delle presentazioni si terrà la Consegna del premio per la migliore tesi della Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

19 luglio – Laurea in Ingegneria edile – Campus di Ravenna, Via Tombesi dall’Ova 55, dalle 10.00. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti che desiderano avvicinarsi all’Ingegneria Edile e sono interessati a conoscere da vicino il Corso di Laurea in Ingegneria Edile che ha sede presso il Campus di Ravenna. Il progetto si pone come momento di presentazione dei contenuti, degli obiettivi e degli sbocchi professionali del Corso di Studio.

Lauree magistrali

15 luglio – Lauree magistrali in: Analisi e gestione dell’ambiente, Biologia marina – Aule 5-6, Sede di Scienze Ambientali, via Sant’Alberto, 163 – Ravenna, dalle 10.00.

16 luglio – Laurea magistrale in Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage – Aula 2, Palazzo Corradini, via Mariani 5 – Ravenna, dalle 10.00.

Durante la presentazione sarà possibile approfondire le aree di studio e ricerca che caratterizzano il corso internazionale in lingua inglese. Il corso infatti si distingue per la caratteristica multidisciplinare e con approccio scientifico alla preservazione e restauro delle Opere d’arte. Le aree coinvolte sono la chimica, la fisica, la biologia e la mineralogia. Tutti gli eventi si svolgono nelle sedi universitarie del Campus di Ravenna.