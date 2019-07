Consegnati al sindaco due mosaici con gli stemmi di Comune e Provincia di Ravenna

Due mosaici con gli stemmi del Comune e della Provincia di Ravenna sono stati consegnati al sindaco Michele de Pascale in apertura dei lavori del Consiglio comunale di oggi pomeriggio, 16 luglio. Sono stati realizzati da Isotta Folli e Martina Zani allieve dell’Accademia di Belle arti di Ravenna.

Alla cerimonia sono intervenuti anche l’assessora all’Istruzione superiore Ouidad Bakkali, l’assessore al Turismo Giacomo Costantini, la coordinatrice didattica dell’Accademia Paola Babini. È stato anche presentato il progetto musivo in vista del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Si tratta della rappresentazione di un libro sulla cui copertina è stato realizzato in forma stilizzata il profilo del Sommo poeta. L’opera è degli allievi Aleksandra Miteva e Aleksandar Velichkovski. Coordinatore dei progetti è stato Daniele Strada, docente di Tecnica del mosaico.

“Ringrazio le artiste e l’Accademia di Belle arti – ha affermato il sindaco – per queste opere così significative che ora impreziosiscono la casa comunale. Saranno certamente apprezzate per il valore artistico, ma anche perché rappresentano i due stemmi più importanti per la nostra comunità”.