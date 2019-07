Master in Diritto Marittimo e Logistica: il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi incontra gli studenti

Questa mattina, presso la sede del dipartimento di Scienze Giuridiche, si è tenuta l’ultima lezione di Inglese legale del Master universitario ravennate in Diritto Marittimo, Portuale e della Logistica, alla prima edizione, diretto dalla prof. Greta Tellarini. Su invito della docente di inglese Silvia Bonitta è stato ospite degli iscritti al Master il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi, in rappresentanza del gruppo Sapir, imprese da sempre a sostegno della formazione degli universitari e dei laureati in materia portuale ed infrastrutturale.

Nel corso dell’incontro con i partecipanti al Master (al quale collaborano le principali istituzioni forensi, portuali ed imprenditoriali di Ravenna) Mingozzi ha apprezzato la qualità del Master e la sua attualità: “A quello portuale e di logistica si affianca quello penale e dell’impresa diretto dalla prof. Fondaroli e insieme costituiscono una eccellenza nazionale nel campo della formazione manageriale rivolta alle imprese navali, alle agenzie ed a tutte le attività terminalistiche; del resto la conferma della loro qualità è data dalla loro recentissima approvazione da parte dell’Ateneo anche per l’A/A 2019/2020, con le iscrizioni già aperte e che si chiuderanno a fine anno”, ha sottolineato Mingozzi.

“In questi insegnamenti la padronanza delle lingue e dell’inglese in particolare assumono un’importanza fondamentale alla pari delle nuove tecnologie di imbarco e sbarco e di tutte le operazioni che riguardano la merce ed i servizi offerti alle linee navali; mi auguro che la vostra formazione e professionalità possa misurarsi al più presto con lo sviluppo del nostro porto a beneficio dell’economia e dell’occupazione di Ravenna e dell’intera regione”, ha concluso Mingozzi.