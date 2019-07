Castiglione: I genitori vincono la battaglia. Istituita la quarta sezione alla Scuola media Zignani

In 150 genitori avevano lamentato, a inizio luglio, il rischio delle “classi pollaio” per la scuola Secondaria di Primo grado di Castiglione di Ravenna.

“Il bene e la sicurezza dei nostri figli prima di tutto” avevano chiesto durante uno degli incontri nel tentativo di convincere l’Ufficio Scolastico Regionale ad attivare la quarta classe prima presso la scuola secondaria di primo grado “Zignani” a Castiglione di Ravenna.

Oggi, ufficialmente è arrivato l’ok da parte dell’Ufficio scolastico territoriale, nella persona della Dirigente Agostina Melucci e alla dirigente sono arrivati i ringraziamenti da parte dei primi cittadini di Ravenna e Cervia.

“Ringraziamo l’Ufficio scolastico territoriale, nella persona della Dirigente Agostina Melucci, per la sensibilità e l’impegno grazie ai quali è stato possibile istituire una quarta sezione prima presso la scuola media Zignani di Castiglione di Ravenna e in diversi altri casi analoghi diffusi in tutto il territorio provinciale, e a offrire, quindi, ai ragazzi e alle ragazze un contesto logistico e formativo più qualificato e sicuro – hanno dichiarato Michele de Pascale sindaco di Ravenna e Massimo Medri, sindaco di Cervia.

“Ringraziamo anche i genitori che hanno presentato le loro preoccupazioni in maniera molto seria e non strumentale, siamo certi che sarà una soluzione efficace, coerente con gli importanti investimenti fatti in questi anni sulle scuole intercomunali del territorio dalle due amministrazioni – a Ravenna sulle medie e a Cervia sulla materna – al fine di garantire spazi idonei”.