Test d’accesso. Si inizia con Medicina e Chirurgia martedì 3 settembre

L’Alma Mater – Università di Bologna comunica che il calendario dei test dei Corsi di Studio ad Accesso programmato, stabilito a livello nazionale, parte con Medicina e Chirurgia, che si terrà martedì 3 settembre presso il Quartiere Fieristico di Bologna – Bologna Fiere SPA – Ingresso Sud Moro Viale Aldo Moro 20.

I candidati sono convocati per le ore 8:00 e la prova inizierà alle ore 11:00.

Dagli uffici di via Zamboni sono stati diffusi i dati relativi al numero dei candidati ai Corsi di Studio ad Accesso programmato a livello nazionale, ad eccezione del corso in Scienze della Formazione primaria per il quale il termine di iscrizione non è ancora chiuso.