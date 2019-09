Situazione docenti, tante le supplenze: USB attiva sportello per le istanze di Messa a Disposizione

“In considerazione della quantità di posti vacanti che andranno a supplenza, – fa sapere l’Unione Sindacale di Base – della inadeguata consistenza delle graduatorie soprattutto nel nord Italia, USB Scuola è a disposizione per la compilazione e l’invio delle istanze di Messa a Disposizione. Data l’enorme quantità di supplenze che ci si aspetta per quest’anno scolastico, USB Scuola ha attivato, presso tutte le sue sedi, uno sportello dedicato presso il quale sarà possibile ricevere aiuto per la compilazione dell’istanza e per l’individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali proporla. Per maggiori informazioni, invitiamo a scrivere a scuola@usb.it indicando la regione o provincia per la quale si è interessati ad inviare MaD.

Sede di Ravenna

Indirizzo: Via Di Roma, 232 – 48121 Ravenna

Email: parma@usb.it

www.scuola.usb.it