Faenza, assegnati premi ai migliori studenti di Chimica e tecnologie per l’ambiente, premiazione a ottobre

Giovedì 12 settembre presso la sede del corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali di Faenza si sono riunite le commissioni per l’assegnazione dei Premi di studio ai migliori studenti del corso nell’anno accademico 2018-2019. I premi per gli studenti del primo anno, di 1.000 euro ciascuno, messi a disposizione dalla Fondazione “Ing. Toso Montanari” dell’Ateneo di Bologna e dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, sono stati vinti da Giovanni Bergami, Lucia Briccolani, Maria Chiara Marchioni e Giovanni Vettori.

I premi per gli studenti del secondo e terzo anno, sempre di 1.000 euro, sono stati messi a disposizione invece dalle aziende che sostengono il corso di laurea, in particolare Cerdomus, Comune di Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Hera, Sacmi Imola S.C. e Vetriceramici Ferro.

Questi i vincitori: Sara Amadori, Erika Barbi, Jessica Castellucci, Matteo Cavina, Andrea Falchi, Giacomo Mantellini, Davide Mazzoli, Edoardo Palmieri, Danny Panzavolta, Viola Sintoni, Anna Tazzari e Matteo Tesselli.

Il corso di laurea, novità di quest’anno, ha inoltre assegnato due premi, sempre di 1.000 euro ciascuno, finanziati dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, per il migliore elaborato di laurea, che sono andati a Martina Salsi e Manuel Trerè.

Tutti i premi saranno consegnati nel corso della prossima cerimonia di conferimento delle lauree, programmata mercoledì 16 ottobre 2019 nella sede del corso, presso la sala conferenze di Romagna Tech, in via Granarolo 62, a Faenza.