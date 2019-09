Ravenna, inaugurata la nuova scuola media di Lido Adriano

Il primo giorno di scuola, oggi, lunedì 16 settembre, è stato anche occasione a Ravenna per inaugurare la nuova scuola e palestra di Lido Adriano. Questa mattina, infatti, davanti a studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico si è tenuta la cerimonia di apertura del nuovo polo scolastico, a cui ha presenziato il sindaco Michele de Pascale.

Il cantiere dei lavori era iniziato a marzo 2018, per concludersi in tempo con l’inizio del nuovo anno scolastico 2019/20. La spesa iniziale di 3,5 milioni è servita a finanziare un istituto, la cui area coperta è di 1153,95 mq., costituito da: 10 aule didattiche da 53,16 mq. ciascuna, 2 laboratori da 48,75 mq. ciascuno, sala insegnanti di 27,75 mq., ingresso e corridoio e servizi igienici. La capacità ricettiva è di 250 studenti.



Foto del gruppo “Sei di Ravenna se 2”

La palestra misura 1189,00 mq. ed è costituita da campo da gioco regolamentare per pallavolo o minibasket; tribuna con 98 posti a sedere; spogliatoi per gli arbitri; spogliatoi per gli atleti; deposito attrezzi ginnici; centrale termica per l’intero complesso. Il plesso si sviluppa tutto al piano terra.

In un’ottica di istituto comprensivo, dal primo anno scolastico il plesso servirà come eventuale complemento della scuola primaria “Iqbahl Masih” (la struttura già esistente di via Marino) ed ospiterà la secondaria, che al momento vede i ragazzini di Lido Adriano spostarsi nella gran parte dei casi all’istituto di via IV Novembre a Marina di Ravenna.