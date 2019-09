Faenza. PiGreco offre formazione gratuita su metodi di studio efficaci

Dopo che il 98% dei suoi studenti ha recuperato i debiti scolastici, il centro di apprendimento PiGreco è pronto a iniziare il nuovo anno offrendo a ragazzi e genitori due ore di formazione gratuita su metodi di studio efficaci.

Dal momento che prevenire è meglio che curare, anche nel settore dell’educazione, giovedì 19 Settembre 2019, dalle 15 alle 17, in Via Minardi n. 6 a Faenza, PiGreco parlerà di come funziona la memoria, spiegando inoltre gli appunti di Cornell, le mappe concettuali e tanto altro per affrontare al meglio la sfida del nuovo anno scolastico.

L’evento sarà anche un’occasione per incontrare le tutor internazionali che affiancheranno l’insegnante di PiGreco responsabile del doposcuola Study Smart in partenza a settembre e supportato dalla Chiesa Evangelica Valdese.

Raquel Covelo, spagnola, a Faenza per due mesi e mezzo con un programma di stage internazionale (Galeuropa) e Triinu Avans, estone, a Faenza per un anno con il progetto “Equal in creativity” co-finanziato dal programma di volontariato degli European Solidarity Corps.