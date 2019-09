Un corso gratuito di introduzione al pianoforte per adulti dai 18 anni in su

Lo Spazio Culturale ScambiaMenti apre le iscrizioni per una nuova iniziativa a partecipazione gratuita: un corso di pianoforte, con l’obiettivo di far conoscere i fondamenti dello strumento.

Il corso è aperto a tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi al mondo della musica divertendosi. L’iniziativa sarà a numero chiuso e avrà inizio il 4 ottobre 2019, comprendendo un ciclo di almeno 10 incontri, uno ogni settimana il venerdì dalle ore 15:30 alle 17.00.

Nel corso delle lezioni l’insegnante Mattia Marinelli, con formazione pregressa al liceo artistico musicale di Forlì, darà la possibilità di conoscere e affrontare i primi passi del pianoforte a coloro che lo desiderano, spiegherà le tecniche pratiche di esecuzione, le basi armoniche e aiuterà i partecipanti ad imparare ad eseguire alcuni pezzi semplici con lo strumento. Inoltre non mancherà anche qualche accenno relativo all’improvvisazione.

Per partecipare al corso è necessario portare con sé il proprio strumento.

Per candidarsi occorre inviare la propria richiesta via mail a scambiamenti@comunecervia.it inserendo dati anagrafici, numero telefonico, e motivazione alla partecipazione al corso, per ulteriori informazioni telefonare al 3382196514.

I candidati saranno selezionati in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda di iscrizione e anche in base all’età, la scadenza per presentare domanda è il 27 settembre 2019.

Si può sempre contattare ScambiaMenti via Facebook, mail o al telefono negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. E’ inoltre possibile presentarsi di persona, negli stessi orari, presso la sede di via Ippolito Nievo, 2, a Cervia (locali ex Centro per l’Impiego).