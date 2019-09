Al Liceo Scientifico Oriani una conferenza sul pianeta Marte

Venerdì 20 Settembre 2019, alle 15, presso il Liceo Scientifico di Ravenna si terrà una conferenza dal titolo “Marte: sondare la sua abitabilità e prepararsi per la sua esplorazione”. Relatore della conferenza sarà Geronimo Villanueva, scienziato planetario presso la NASA. La conferenza, che si terrà in lingua inglese, è aperta al pubblico. Ingresso dal via Oberdan.

Il Dr. Geronimo Villanueva, scienziato planetario presso NASA-Goddard Space Flight Center, è specializzato nella ricerca di molecole organiche su Marte e su corpi ghiacciati, co-investigatore della missione ExoMars / TGO.

Essendo state rilevate sostanze organiche sulla superficie e nell’atmosfera del pianeta Marte, NASA Goddar Space Flight Center ha stabilito che Marte ha perso un oceano di acqua.

Oggetto della conferenza: se tale pianeta aveva un ricco passato chimico e diversificato, quanti di questi biomarcatori sono andati persi nello spazio e quanto sono attualmente nascosti nella sottosuperficie? Vi sono nicchie abitabili nella sottosuperficie in contatto attualmente con l’atmosfera? Geronimo Villanueva parlerà dei futuri passi in ambito evoluzionistico per quanto riguarda l’abitabilità del pianeta grazie a scoperte ottenute attraverso indagini robotiche sulla superficie e sull’atmosfera del pianeta che ci porteranno ad un’esplorazione più dettagliata del pianeta rosso.