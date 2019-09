Cervia, azzerati tempi di attesa bus scolastici da Cesenatico per Villa Inferno

Da lunedì 30 settembre saranno ridotti i tempi di attesa dei bus scolastici per il ritorno degli studenti dagli Istituti Superiori di Cesenatico a Villa Inferno e per quelli dell’ IPSSAR Cervia diretti a Cesena. L’attuale corsa (linea 126) in partenza da Scuole Cesenatico alle 13:05 (arrivo attuale ore 13:31 Circonvallazione Sacchetti) verrà prolungata ad IPSSAR con arrivo 13:33.

Gli studenti poi scenderanno e saliranno sul bus (linea 241) in partenza alle 13:35 per Cesena. In questo modo gli studenti arriveranno a Villa Inferno alle ore 13:45 cioè 20 minuti prima dell’orario attuale e gli studenti diretti a Cesena (che partivano alle13:54) ridurranno l’attesa ad IPSSAR da 40 minuti a 20 minuti.

Per poter anticipare alle 13:35 la corsa per Cesena con partenza dall’IPSSAR, si utilizzerà l’autobus in partenza alle 12:20 da Cesena che arriva a Cervia alle 12:51 (attualmente previsto solo lunedì, mercoledì e sabato) che sarà quindi attivo tutti i giorni e che si riposizionerà ad IPSSAR per la ripartenza delle 13:35. L’intervento porterà quindi un ulteriore beneficio non solo agli studenti, ma anche a tutti gli utenti (lavoratori, clienti occasionali, ecc.) che da Cesena devono dirigersi a Cervia alle 12:20 in quanto avranno a disposizione una corsa tutti i giorni e non solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato.

Il delegato ai trasporti Claudio Lunedei ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto del risultato che porta un beneficio agli studenti, ma anche a tutti coloro che usufruiscono di questi mezzi pubblici. I tempi di attesa sono stati considerevolmente ridotti di circa 20 minuti, e dunque per chi è destinato a Villa Inferno praticamente azzerati”.