Ravenna, si apre sabato 28 settembre la stagione degli incontri formativi di Capit

Sabato 28 settembre alle ore 11 presso la sede Capit di Via Gradenigo 6 a Ravenna si terrà una giornata di presentazione dell’offerta formativa per la stagione 2019-2020. Si riapre così la stagione degli incontri formativi che Capit organizza a partire da ottobre fino a luglio 2020. I docenti incontreranno il pubblico per presentare i programmi dei loro corsi e laboratori, come occasione per conoscersi, per fare proposte e approfondire i temi e le curiosità sulle materie proposte.

L’appuntamento permetterà di avere inoltre informazioni sui servizi e sulle altre attività culturali offerti dall’Associazione. Sabato sarà possibile effettuare pre-iscrizioni ai corsi. L’ingresso è libero.