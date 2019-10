A Cervia partono i laboratori da 0 a 3 anni al Centro bambini-genitori “Primi Passi”

Il Servizio Politiche Educative del Comune di Cervia organizza, a partire dal mese di ottobre, laboratori per bambini da 0- 3 anni accompagnati dalle mamme e/o dai papà.

I laboratori si svolgono al Centro per bambini e famiglie “Primi Passi” che ha sede presso il Nido d’Infanzia Piazzamare in via XXII Ottobre 14 e hanno come peculiarità quello dell’accoglienza dei bambini insieme ai genitori o adulti accompagnatori.

Varie sono le proposte differenziate per età dei bambini e per tipologia di attività : grafico pittorica , di lettura, manipolativa, pittorica, esplorativa. Sono organizzati in base all’età dei bambini, prevedono dai 3 ai 10 incontri per gruppo e si svolgono a partire dalle ore 16.30.

I laboratori hanno l’ obiettivo di essere per i bambini un momento divertente di socializzazione e gioco con i coetanei e gli adulti di riferimento , mentre per le famiglie è una occasione di condividere l’esperienza insieme ad altri genitori ed educatori.

Per informazioni: Centro Risorse Educative e Sociali tel. 0544/973444-979193