Al via i corsi dell’Università per Adulti di Cervia

Lunedì 7 ottobre l’Università per Adulti di Cervia darà inizio al programma dell’anno accademico 2019-2020. Il 26° anno di attività, oltre a confermare la continuità operativa di questa associazione, rafforza la qualità della sua proposta formativa. Oltre alle lezioni settimanali su diverse aree tematiche -arte, letteratura, storia, musica, scienza, salute e benessere – si terranno 8 corsi monotematici (Lingue straniere, Lettura creativa, Memory training, Astronomia, Storia romana, Storia dell’arte, Filosofia, Logica). Alcuni incontri di approfondimento culturale, nonchè il tradizionale “incontro con il cinema” ed escursioni e viaggi, completano l’ offerta culturale .

Oltre ai diversi docenti che proseguono la loro collaborazione con l’Università, altri, di nuova acquisizione, contribuiranno ad una maggiore eterogeneità di argomenti e di approcci. Sarà il dott. Enrico Caterino, Prefetto di Ravenna, ad inaugurare l’Anno Accademico. Il dott. Caterino, entrato nei ruoli del Ministero dell’Interno nel 1987, da allora ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità a differenti livelli ministeriali, passando poi a rivestire il massimo incarico prefettizio, prima a Rovigo ed attualmente nella nostra Provincia.

Presenti i massimi esponenti delle rappresentanze locali dello Stato, sarà questa un’occasione per approfondire la conoscenze sui compiti e sul funzionamento delle istituzioni della nostra Repubblica e sulle norma che ne disciplinano il governo. Questo primo incontro dell’anno accademico 2019-2020 è aperto a tutti coloro che volessero partecipare. Si terrà, come tutte le altre lezioni in programma , dalle 16 alle 18, presso la Scuola Media Gervasi , via Caduti per la Libertà, 16, Cervia.

Per ulteriori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione si può telefonare al n. 339.6033671, oppure rivolgersi in segreteria ,presso la Scuola Media Gervasi, tutti i lunedì dalle ore 10 alle ore 12 e tutti i giorni di lezione dalle ore 15 alle ore 17. Si può inoltre consultare il sito: www.universitaadulticervia.it.